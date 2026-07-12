غادة عامر: الذكاء الاصطناعي موجود في القطاع العسكري منذ عام 1948

كشفت الدكتورة غادة عامر، خبيرة الذكاء الاصطناعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن هناك نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وما يطرح إلينا في القطاع المدني.



وتابعت خلال لقائها مع آية شعيب، وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي موجود في القطاع العسكري منذ عشرات السنين وتحديدًا منذ 1948.



وأكدت أن الذكاء الاصطناعي تم استخدامه في الحرب العالمية الثانية من خلال آلة النجمة، وهذه المعلومات لا يتم معرفتها إلا بعد انتقالها للقطاع المدني.



وأوضحت أن فيبل 5 نموذج حديث تم إطلاقه ولفت الانتياه في كأس العالم عندما حظر الرئيس الأمريكي ترامب استخدامه على أي شخص غير أمريكي وتنتجه إحدى شركات الولايات المتحدة المتقدمة في الذكاء الاصطناعي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وأضافت الدكتورة غادة عامر، خبيرة الذكاء الاصطناعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن بعض من اشتروا هذا النموذج تم تعطيله عنهم، حيث إن هذا النموذج قد يتم استخدامه ضد الولايات المتحدة أو الشركة المصنعة.

