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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يأمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية حدادا على جراهام

تمكيس العلم الأمريكي
تمكيس العلم الأمريكي
محمود نوفل
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في أنحاء الولايات المتحدة وذلك تكريما لحياة وإنجازات السيناتور ليندسي جراهام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن السيناتور ليندسي جراهام، المعروف بمواقفه المعادية لروسيا، كان يرغب في استمرار الصراع في أوكرانيا.   

وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "كنت أرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة كبيرة، وأعتقد أنه (جراهام) كان أكثر ميلا إلى إطالتها. بصراحة، كان عدائيا للغاية في هذا الشأن".

وقال ترامب أيضا :  السيناتور الراحل ليندسي جراهام اشتكى من الإرهاق قبل وفاته، واتصل به الليلة الماضية وأخبره عن رحلته إلى أوكرانيا، والتي "سارت على ما يرام". 
 

وتوفي السيناتور ليندسي جراهام، وهو شخصية رئيسية في الحزب الجمهوري، والذي كان في السابق من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب ولكنه أصبح فيما بعد أحد أكثر حلفائه ولاء في الكونجرس، بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 71 عاما. 
 

وأعلن مكتب ليندسي جراهام على منصة "إكس" صباح يوم 12 يوليو أنه توفي "إثر وعكة صحية مفاجئة". 
 

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تلقت خدمات الطوارئ مكالمة تفيد بحدوث سكتة قلبية في منزل غراهام مساء يوم 11 يوليو.

ترامب العلم الأمريكي وفاة السيناتور ليندسي جراهام تنكيس العلم الأمريكي

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