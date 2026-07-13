الكوكي: وقعت عقود تدريب الصفاقسي.. وأبدأ رحلتي بعد يومين

أكد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، أنه وقع عقود تدريبه لنادي الصفاقسي التونسي، على أن يبدأ مهمته بعد يومين.

وأضاف الكوكي، في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: "الصفاقسي كبير في تونس وسأتولى قيادته الفريق في الموسم المقبل، على أن أبدأ رحلتي معه بعد يومين".

وعن منتخب تونس، واصل: "لم يحدث مفاوضات رسمية معي لتولي قيادة المنتخب التونسي والمنتخب يضم لاعبين مميزين".

وأوضح: "الأفضل أن يتولى تدريب المنتخبات العربية مدرب وطني، وهناك اجتماع قريب في الاتحاد التونسي لحسم المدير الفني لأسود قرطاج سواء كان مدرب وطني او أجنبي".

واختتم: " لو توليت منصب المدير الفني لمنتخب تونس، سيتم الاعتماد على لاعبين قادرين على المنافسة في كأس الأمم الافريقية وتحسين الاجواء داخل المنتخب بالاضافة إلى البحث عن اللاعبين مزدوجي الجنسية، هناك بعض مشاكل في غرفة خلع الملابس وهو ما سيعمل على حلها بالاضافة الي استدعاء اللاعب الذي يستحق التواجد في صفوف منتخب تونس سواء محلي أو مزدوجي الجنسية أو المحترفين".