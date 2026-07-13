لابورتا: لن نرضخ لإملاءات أحد.. وعرضنا لضم جوليان ألفاريز لن يظل مفتوحًا للأبد

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن إدارة النادي لن تخضع لأي ضغوط في مفاوضاتها، مشيرًا إلى أن برشلونة هو من يحدد وتيرة التفاوض، وذلك في حديثه عن صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

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وقال لابورتا: "لن نرضخ لإملاءات أحد، فنحن من نحدد الوتيرة هنا. قدمنا عرضًا لضم جوليان ألفاريز، لكنه ليس مفتوحًا إلى الأبد، وسنرى إلى متى سيظل قائمًا".

وأضاف: "لقد سعينا لضم اللاعب الذي طلبه المدرب والجهاز الفني، لأننا نراه لاعبًا رائعًا ويملك إمكانيات كبيرة".

وأوضح رئيس برشلونة أن هناك سوء فهم بشأن موقف النادي من الصفقة، قائلًا: "حدث سوء فهم فيما يتعلق بالعرض الذي قدمناه، وقد أوضحت الأمر. لم نمارس أي ضغوط إضافية، وكل ما قلته هو أن عرضنا سيظل قائمًا طالما لم يجدوا البديل المناسب".

واختتم لابورتا تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات لم تشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، قائلاً: "عند هذا الحد توقفت الأمور، ولم يحدث أي جديد حتى الآن".