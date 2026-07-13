الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.. توصيات الموتمر العلمي لقسم المحاسبة بتجارة السادات

اختتم المؤتمر العلمي الدولي الرابع لقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة – جامعة السادات أعماله، بإصدار عدد من التوصيات التي أسفرت عنها الجلسات العلمية والمناقشات البحثية، بهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التحول الرقمي والتوسع في استخدام العقود الذكية، بما يعزز جودة التقارير المالية، ويواكب التطورات التكنولوجية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد المؤتمر، على مدار جلساته العلمية، مناقشات موسعة حول مستقبل المحاسبة والمراجعة في ظل التطورات الرقمية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات، حيث استعرض المشاركون أحدث الدراسات والتطبيقات المرتبطة بالعقود الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، ودورها في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأنظمة المحاسبية والرقابية.

وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير استراتيجيات وأطر محاسبية لتنظيم المعاملات القائمة على العقود الذكية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية، واستحداث نماذج حديثة للإفصاح المحاسبي تعكس القيمة الاقتصادية لهذه العقود وتعزز جودة المعلومات المالية، إلى جانب تبني مؤشرات لقياس المخاطر المرتبطة بها ودعم شفافية التقارير المالية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين إدارات المراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الحديثة في إدارة المخاطر وتحسين كفاءة الأداء، مع تفعيل دور المراجعة الداخلية والخارجية في الرقابة على العقود الذكية والتحقق من سلامة الأكواد البرمجية ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية ومتطلبات الإفصاح.

وأكد المؤتمر أهمية وضع معايير وإرشادات تنظيمية متخصصة للعقود الذكية، إلى جانب دعم برامج تدريب وتأهيل المحاسبين والمراجعين في مجالات البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، بما يواكب متطلبات مهنة المحاسبة الحديثة.