الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات بقيمة مليار دولار لغزة

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكاً لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو (مليار دولار) لغزة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن "مبادرة فريق غزة"، التي أُطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، ستدعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لسكان غزة.

وأضافت المفوضية أن اثنتي عشرة دولة أوروبية واليابان انضمت إلى المبادرة، إلى جانب البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وبرغم المبادرة التي تبدو للوهلة الأولى ذات مبلغ كبير، إلا أن المساعدات التي تحتاجها غزة أكبر من ذلك بكثير.

ويرى المراقبون أن المبادرة علامة على الطريق في اتجاه مبادرات كثيرة مطلوبة.