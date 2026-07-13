بالانفوجراف .. جهود السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على مدار اللحظة، جهود قوات الحماية المدنية التى نجحت فى السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح مستشفى الجراحة، ويرجح مبدئياً أن يكون ناتجاً عن التكييف المركزى، وذلك دون أن يمتد إلى الأقسام الداخلية أو يؤثر على سير الخدمات الطبية.

ووجه محافظ أسوان بسرعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى الصداقة الجديدة لإستكمال العلاج وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل باقى الحالات إلى مستشفى الباطنة المجاورة لمستشفى الجراحة لضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم فى بيئة آمنة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

جهود متنوعة

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان غالب، مدير مستشفى الباطنة بمستشفيات جامعة أسوان، أن الحريق وقع أعلى سطح المستشفى بعيداً تماماً عن الأقسام العلاجية أو قسم الاستقبال أو أماكن تجمع وانتظار المرضى، ولم يؤثر على تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وذلك بفضل التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، والتعامل الفورى من الأطقم الطبية وهيئات التمريض، مع تنفيذ عملية نقل المرضى بصورة إحترازية ومنظمة حفاظاً على سلامتهم، حتى تمت السيطرة الكاملة على الموقف.