قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرح.. إبراهيم حسن يبكي خلال تكريم الفراعنة باستاد القاهرة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالمؤسسات القومية .. غدا
صلاح ومرموش| أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل التكريم بإستاد القاهرة
تفاصيل خطة التعليم للسيطرة على المدارس الدولية وضمان إنضباطها| ماذا قرر الوزير؟
دموع إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال احتفالية تكريم منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
جوتيريش: الصراعات وأزمة المناخ تُبعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية
100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني
بعد قرار وقف محامية سوهاج .. النقابة تحسم موقفها من أزمة هيبة المهنة
حر وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالانفوجراف .. جهود السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على مدار اللحظة، جهود قوات الحماية المدنية التى نجحت فى السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح مستشفى الجراحة، ويرجح مبدئياً أن يكون ناتجاً عن التكييف المركزى، وذلك دون أن يمتد إلى الأقسام الداخلية أو يؤثر على سير الخدمات الطبية.

ووجه محافظ أسوان بسرعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى الصداقة الجديدة لإستكمال العلاج وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل باقى الحالات إلى مستشفى الباطنة المجاورة لمستشفى الجراحة لضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم فى بيئة آمنة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

جهود متنوعة 

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان غالب، مدير مستشفى الباطنة بمستشفيات جامعة أسوان، أن الحريق وقع أعلى سطح المستشفى بعيداً تماماً عن الأقسام العلاجية أو قسم الاستقبال أو أماكن تجمع وانتظار المرضى، ولم يؤثر على تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وذلك بفضل التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، والتعامل الفورى من الأطقم الطبية وهيئات التمريض، مع تنفيذ عملية نقل المرضى بصورة إحترازية ومنظمة حفاظاً على سلامتهم، حتى تمت السيطرة الكاملة على الموقف.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

حازم امام

حازم إمام عن زيكو : قفل اللعبة .. جاب جول في البرازيل والأرجنتين ومفيش حد عملها

لاعبو منتخب مصر

تريزيجيه يشارك أجواء الاحتفالية الرسمية لتكريم المنتخب باستاد القاهرة

شوبير

عماد متعب: مصطفى شوبير نجم المونديال.. أثبت أنه حارس من طراز كبير

بالصور

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد