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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: علم فلسطين جنب علم مصر في استاد القاهرة

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالاحتفال بمنتخب مصر في استاد القاهرة، موضحا أن “الجماهير المصرية جايين استاد القاهرة من كل المحافظات، حضرت وملأت المدرجات، لابسين تيشيرتات المنتخب، ورافعين علم مصر، في لوحة وطنية تفرح أي مصري؛ لتكريم أبطال المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم، مليون شكر لجماهير مصر”.

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، : أتوبيس المنتخب لو مر في شوارع القاهرة هتلاقي 4 مليون في الشارع، والدنيا هتقف تماماً، لكن الاحتفال في استاد القاهرة يستطيع الجميع المشاركة فيه سواء بالحضور أو المشاهدة.

واستطرد موسى: الجميل في احتفالية تكريم أبطال المنتخب الوطني، إنك تشوف علم فلسطين جنب علم مصر في استاد القاهرة، مصر دايمًا سند لأشقائها، الاحتفالية عظيمة تليق بأبطال المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم، ورسالة تقدير للاعبين اللي شرفوا اسم مصر

برنامج «على مسئوليتي»

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض الإعلامي أحمد موسى الاحتفالية التي تقام في استاد القاهرة لتكريم المنتخب المصري بعد مشاركته المشرفة في كأس العالم والخروج من دور الـ 16. 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني يتطلب العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبارات أخرى، وأن تتراجع مصالح الأندية عندما يتعلق الأمر بدعم المنتخب.

احمد موسى علم فلسطين الإعلامي أحمد موسى استاد القاهرة

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