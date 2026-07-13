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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتسريع الحلول المبتكرة.. تفاصيل مشاركة وزيري الري والتخطيط في قمة المناخ والمياه بالأمم المتحدة

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق
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شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في «الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة»، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط، والسفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

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مصر تحرص على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة

وصرح الدكتور سويلم بأن مصر تحرص دومًا على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة، لدعم ملفي المياه والمناخ على المستوى الدولي، والمساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه قطاعي المياه والمناخ.


وأكد وزير الري أهمية تعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل، ودعم الحلول المبتكرة، بما يسهم في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشهد دورة المنتدى هذا العام إجراء مراجعة متعمقة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما إدارة مستدامة للجميع.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجلسة الافتتاحية التنمية المستدامة مقر الأمم المتحدة نيويورك

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