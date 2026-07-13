ادفع الإيجار وامتلك شقتك .. مطالب برلمانية بالتوسع في مشروعات الإيجار التمليكي

أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، واصفًا إياها بالخطوة الاستراتيجية التي تعكس إدراك الدولة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه المبادرة تقدم طوق نجاة حقيقي للشباب وحديثي الزواج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الإيجار التمليكي

وأكد القادري_ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" _ أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية المتمثلة في مقدمات الحجز المرتفعة وتكاليف التملك الفورية. وأشار إلى أن دفع إيجار مدعوم يتناسب مع مستوى الدخل يتيح للشباب فرصة بدء حياتهم العملية وتكوين أسرهم دون ضغوط مالية قاسية، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

تحويل عقود الإيجار إلى تمليك

وثمن وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ميزة تحويل عقود الإيجار إلى تمليك في المستقبل للملتزمين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمنح الشباب دافعًا قويًا للالتزام. وأضاف أن احتساب القيمة الإيجارية السابقة كجزء من ثمن الوحدة يمثل استثمارًا حقيقيًا لأموال المواطنين، ويضمن لهم الاستقرار والأمان الأسري على المدى الطويل.

واختتم النائب جلال القادري بالتشديد على ضرورة وضع آليات شفافة ودقيقة لاختيار المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

ودعا إلى ضرورة تقييم هذه التجربة بدقة للعمل على تلافي أي سلبيات، تمهيدًا لتعميمها والتوسع فيها لتشمل شرائح أوسع من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.