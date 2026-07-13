جماهير إستاد القاهرة تهتف: 100 مليون شكرًا.. احتفاءً بأبطال المنتخب الوطني

رددت جماهير استاد القاهرة هتاف «100 مليون شكرًا» خلال الاحتفالية التي أُقيمت لتكريم لاعبي المنتخب الوطني، تقديرًا للإنجاز الذي حققه الفريق في كأس العالم 2026.

وشهدت الاحتفالية أجواءً حماسية، حيث تفاعل آلاف المشجعين مع دخول لاعبي المنتخب إلى أرض الملعب، مرددين الهتاف الجماعي الذي عكس حجم الفخر والامتنان لما قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة، وسط أجواء احتفالية مميزة اتسمت بالحماس والتشجيع.

احتفى خلالها الجمهور بأبطال الفريق

وجاءت الاحتفالية لتؤكد حالة الالتفاف الجماهيري حول المنتخب الوطني، في أمسية احتفى خلالها الجمهور بأبطال الفريق، معبرًا عن تقديره لما حققوه من إنجاز تاريخي أسعد ملايين المصريين.