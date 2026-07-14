قبل بدء الجلسة.. محام يكشف تفاصيل الاعتداء عليه أمام معرض سيارات بالتجمع

قبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن شهادة أدلى بها أحد المجني عليهم، وهو محامٍ، روى خلالها تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له أمام المعرض، مؤكدًا أنه فوجئ بوصول المتهمين والتعدي عليه بالضرب والسب في محاولة لإجباره على الإدلاء بمعلومات عن أحد الشهود، وذلك ضمن وقائع القضية التي تنظرها محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك قبل نظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المحامي زياد عكاشة، أحد المجني عليهم، والذي أكد أنه كان يقف أمام معرض سيارات مملوك لأحد الشهود، قبل أن يفاجأ بوصول ثلاث سيارات يستقلها المتهمون، ثم ترجلوا منها واتجهوا نحوه بصورة مفاجئة.

وقال المجني عليه في التحقيقات إن المتهمين انهالوا عليه بالسباب، فيما اعتدى عليه المتهم الثاني جون نخنوخ، وصفعه على وجهه، ما تسبب في إصابته وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

وأضاف أن الهدف من الاعتداء عليه كان إجباره على الإدلاء بمكان تواجد أحد الشهود، مشيرًا إلى أن المتهمين اقتحموا معرض السيارات عقب ذلك، وظلوا داخله عدة دقائق قبل مغادرة المكان، مؤكدًا أن الواقعة بثت الرعب والخوف في نفسه بسبب عدد المتهمين وطريقة تعاملهم.

اتهامات النيابة

وكانت النيابة العامة قد أحالت صبري نخنوخ ونجله جون نخنوخ و9 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، عن اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة يتزعمها المتهم الأول، بهدف فرض السيطرة والنفوذ واستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد لتحقيق أغراضهم.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والبلطجة، وسب عدد من المجني عليهم علنًا، وتوجيه عبارات تمس الشرف والاعتبار، فضلًا عن إطلاق ألفاظ تضمنت طعنًا في الأعراض والإساءة إلى سمعة عائلات بعض المجني عليهم، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

كما نسبت النيابة إلى صبري نخنوخ تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات، بعدما أرسل رسالة صوتية عبر تطبيق «واتساب» إلى أحد المجني عليهم، تضمنت عبارات تهديد بإلحاق الأذى به، بحسب ما أثبتته التحقيقات.