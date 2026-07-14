قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026
الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات على السعودية والأردن ويؤكد التضامن الكامل مع دول الخليج
الذهب يشهد انخفاضات ومفاجأة عاجلة للمواطنين بشأن الأسعار بنهاية العام
روشتة شرعية لتحصين النفس من الفتن والمعاصي .. علي جمعة يكشف عنها
هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء..حالة الطقس اليوم في مصر
تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان
"سنتكوم": أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط
قبل بدء الجلسة.. اعترافات زوج فنانة شهيرة في قضية اقتحام نخنوخ لمعرض سيارات التجمع
الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن السعودية في مواجهة الحوثيين
الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة وأمواج البحر مضطربة
هل حنث يمين «عَليَّ الطلاق» يقع به انفصال أم له كفارة ؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل بدء الجلسة.. محام يكشف تفاصيل الاعتداء عليه أمام معرض سيارات بالتجمع

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن شهادة أدلى بها أحد المجني عليهم، وهو محامٍ، روى خلالها تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له أمام المعرض، مؤكدًا أنه فوجئ بوصول المتهمين والتعدي عليه بالضرب والسب في محاولة لإجباره على الإدلاء بمعلومات عن أحد الشهود، وذلك ضمن وقائع القضية التي تنظرها محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك قبل نظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المحامي زياد عكاشة، أحد المجني عليهم، والذي أكد أنه كان يقف أمام معرض سيارات مملوك لأحد الشهود، قبل أن يفاجأ بوصول ثلاث سيارات يستقلها المتهمون، ثم ترجلوا منها واتجهوا نحوه بصورة مفاجئة.

وقال المجني عليه في التحقيقات إن المتهمين انهالوا عليه بالسباب، فيما اعتدى عليه المتهم الثاني جون نخنوخ، وصفعه على وجهه، ما تسبب في إصابته وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

وأضاف أن الهدف من الاعتداء عليه كان إجباره على الإدلاء بمكان تواجد أحد الشهود، مشيرًا إلى أن المتهمين اقتحموا معرض السيارات عقب ذلك، وظلوا داخله عدة دقائق قبل مغادرة المكان، مؤكدًا أن الواقعة بثت الرعب والخوف في نفسه بسبب عدد المتهمين وطريقة تعاملهم.

اتهامات النيابة

وكانت النيابة العامة قد أحالت صبري نخنوخ ونجله جون نخنوخ و9 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، عن اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة يتزعمها المتهم الأول، بهدف فرض السيطرة والنفوذ واستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد لتحقيق أغراضهم.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والبلطجة، وسب عدد من المجني عليهم علنًا، وتوجيه عبارات تمس الشرف والاعتبار، فضلًا عن إطلاق ألفاظ تضمنت طعنًا في الأعراض والإساءة إلى سمعة عائلات بعض المجني عليهم، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

كما نسبت النيابة إلى صبري نخنوخ تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات، بعدما أرسل رسالة صوتية عبر تطبيق «واتساب» إلى أحد المجني عليهم، تضمنت عبارات تهديد بإلحاق الأذى به، بحسب ما أثبتته التحقيقات.

صبري نخنوخ اقتحام معرض سيارات النيابة العامة محكمة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء اللبنانى

رئيس وزراء لبنان يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد التضامن الكامل مع المملكة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران

الطاقة الشمسية

يورونيوز : للمرة الأولى.. الطاقة الشمسية توفر ربع كهرباء الاتحاد الأوروبي في يونيو

بالصور

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح للسيارات
نصائح للسيارات
نصائح للسيارات

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

بيض الكوبرا
بيض الكوبرا
بيض الكوبرا

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد