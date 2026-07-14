دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب في شقة سكنية ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية كفر تصفا بمدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق داخل غرفة نوم شقة سكنية بقرية كفر تصفا زمام دائرة المركز وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.