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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مدينة السادات تحشد مجتمع الأعمال لدعم إنشاء المستشفى الجامعي وتعزيز الخدمات الصحية

جامعة السادات
جامعة السادات
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 أطلقت جامعة مدينة السادات فعاليات المائدة المستديرة العاشرة لرجال الأعمال تحت عنوان "الجامعة وقطاع الأعمال.. شراكة استراتيجية لصناعة الحلول وتعظيم فرص النمو والاستثمار"، برعاية وحضور الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، وبمشاركة اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية، وبحضور نواب رئيس الجامعة، ونخبة من القيادات التنفيذية والتشريعية ورجال الأعمال، بتنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني.

وشهدت المائدة المستديرة حضور المهندس إسلام الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد صبحي، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس محمد عاطف مناع، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، والأستاذ شريف خليفة، رئيس جمعية المستثمرين، والدكتورة أمل عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية "كن مستعدًا" بوزارة التعليم العالي، والدكتور حمدي عمارة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية، فيما أدار الجلسة الدكتور شريف شوقي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال، وفي مقدمتها مشروع إنشاء المستشفى الجامعي، باعتباره مشروعًا تنمويًا يدعم المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وطرح مقترح إنشاء كلية للزراعة الصحراوية لخدمة خطط التنمية بالمنطقة.

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من رجال الأعمال لدعم مشروع المستشفى الجامعي، حيث أعلن المهندس إسلام الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد صبحي، عضو مجلس النواب، إلى جانب مجلس أمناء مدينة السادات، مساهمتهم في دعم المشروع، داعين مجتمع الأعمال إلى المشاركة في هذا الصرح الوطني.

وأكد اللواء خالد فودة أن الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال تمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المصداقية والالتزام أساس النجاح، وأن الاستثمار في التعليم والصحة هو استثمار في مستقبل الوطن. كما أعلن تدشين مبادرة "أصدقاء مستشفى جامعة مدينة السادات" لحشد مساهمات رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية لدعم إنشاء المستشفى الجامعي.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر عبد الباري أن الجامعة تتبنى رؤية استراتيجية تقوم على بناء شراكات مستدامة مع قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي يمثل مشروعًا وطنيًا يسهم في تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، كما أشاد بالدور الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة أمل عبد الرحمن أن تجربة جامعة مدينة السادات في التعاون مع رجال الأعمال تمثل نموذجًا رائدًا يستحق التعميم، لما تحققه من ربط فعّال بين التعليم وسوق العمل، مشيدةً بدور المركز الجامعي للتطوير المهني في تدريب الطلاب وتأهيلهم من خلال الشراكة مع الشركات والمصانع.

وأوضح الدكتور شريف شوقي أن المائدة المستديرة أصبحت منصة للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية ورفع جاهزية الخريجين وتعزيز فرص توظيفهم.

واختُتمت الفعاليات بتأكيد المشاركين أهمية استمرار هذا الحوار البنّاء بين الجامعة وقطاع الأعمال لدعم التنمية والابتكار، كما كرمت الجامعة الشركات الراعية، وفي مقدمتها شركة جيديكس للتطوير العقاري وشركة نايل هارفست، تقديرًا لإسهاماتهما في دعم أنشطة الجامعة وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات التنمية المستدامة اخبار المنوفية

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