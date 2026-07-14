جمال شعبان يكشف مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القرارات الطبية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الحالات الطبية، مؤكدًا أن التشخيص قد يكون غير دقيق في بعض الحالات، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هناك سيدة استعانت بالذكاء الاصطناعي لتشخيص أحد الأعراض التي كانت تعاني منها، فاقترح عليها تناول أدوية للسيولة، وهو ما تسبب لها في مشكلات صحية.

ولفت إلى أن السيدة، بعد توجهها إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، اكتشفت أنها لم تكن مصابة بجلطة، خلافًا لما أوحى به التشخيص الذي حصلت عليه عبر الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الطبيب هو الجهة المؤهلة لتشخيص الجلطات، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تتطلب تقييمًا طبيًا مباشرًا وسريعًا، ولا ينبغي الاعتماد فيها على أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها.

وأوضح أن هناك أنواعًا من الجلطات يصعب تشخيصها، مثل جلطة الرئة، وقد لا تُكتشف إلا في مراحل متأخرة، مشيرًا إلى أن آلام الصدر والتعرق من العلامات الأولية التي قد تشير إلى وجود مشكلة في القلب، وتستدعي سرعة التوجه للطبيب.



