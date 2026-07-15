قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة 2026/2027.. 1.712 مليار جنيه لتطوير قطاع الرياضة في مصر
بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران
التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في خلية التجمع
متى يُغلق المحل إداريًا؟.. قانون المحال العامة يُحدّد أبرز المخالفات
عقب ارتفاعه .. سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر
محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .. اليوم
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. الطلاب يستعدون لآداء الأحياء والرياضيات والإحصاء
مدرب منتخب الأرجنتين يُجهّز مفاجأة أمام إنجلترا .. نجم التانجو مُهدّد بالجلوس على الدكة
الأردن: اعترضنا ثلاثة صواريخ إيرانية لم تدخل مجالنا الجوي
"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة تعرّض مصر لموجات حارة حتى نهاية يوليو وكواليس إقرار قانون مستقبل مصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رغم ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرّض مصر لموجات حارة حتى نهاية يوليو | فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القبة الحرارية تواصل تأثيرها على مناطق من أوروبا وشمال أفريقيا، متسببة في تسجيل درجات حرارة قياسية واندلاع حرائق في بعض الدول، بينما تختلف الأوضاع الجوية في مصر.

حسام عبد المجيد: حسام حسن لا يحب الخسارة.. وأكثر موقف أضحكني كان مع إمام عاشور

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يمتلك شخصية تنافسية قوية ولا يحب الخسارة، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة.

التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من اجتماع وزير التربية والتعليم مع المدارس الدولية هو التزام كل المدارس المتواجدة على أرض مصر بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: إيران تتخلى عن النووي ولكن لا تتخلى عن ورقة هرمز

اكد اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، أن ايران لا تتخلى باي صورة من الصور عن مضيف هرمز، مضيفا أن ايران تتخلى عن النووي ولكن لا تتخلى عن ورقة هرمز.

مصطفى بكري يكشف كواليس إقرار قانون "مستقبل مصر": أجرينا 30 تعديلاً جوهريًا

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الكواليس التشريعية التي سبقت إقرار قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكداً أن الحوارات التي شهدتها اللجنة التشريعية اتسمت بالموضوعية والشفافية العالية.

إمام عاشور: أحترم النادي الاهلي وأنا تحت أمره في أي وقت.. ولو فيه كلام عن احتراف من خلال النادي

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

إمام عاشور يبكي على الهواء: أبويا وأمي كانوا بيستلفوا عشان أروح التمرين

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن تضحيات والده ووالدته، قائلا:" أوقات كتير مكنش بيبقى معايا فلوس أسافر للتمرين ووالدي ووالدتي كانوا بيستلفوا عشان يوفروا فلوس ليا ".

التموين: رقابة مشددة على الأسواق.. والدواجن المجمدة بـ 113 جنيها وعروض قوية قريبا

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بالتزامن مع طرح سلع بأسعار مخفضة وتوسيع شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أحمد موسى: الأسبوع المقبل جلسة هامة بين حسام وإبراهيم حسن والرابطة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الأسبوع المقبل جلسة هامة بين الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الاندية لمعرفة طلباتهم.

متحدث الشباب والرياضة: الدولة تضع خطة لتهيئة الأجواء لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أوضح أن اجتماع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مع  المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم يأتي استكمالًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمه لمنتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في منافسات كأس العالم.

أحمد موسى إمام عاشور الارصاد طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

ترشيحاتنا

حجاج الهنداوي ومواطن

بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

الشاي

هل الشاي الأخضر أفضل من الأسود؟

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

بالصور

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير.. وهذا سر نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في أحدث جلسة تصوير لمجلة شهيرة.. هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية ناعمة | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد