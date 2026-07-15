إلقاء دفعة من الزريعات ضمن مشروع الاستزراع السمكي ببنى سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، أعمال إلقاء 250 ألف زريعة سمكية،على الجانب الشرقي من المجرى المائي لنهر النيل ضمن مشروع الاستزراع السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور: المهندس مصطفى سعيد مدير منطقة وادي النيل بالجهاز، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس مركز بني سويف، المهندس علي طلعت مدير الثروة السمكية، المهندس شعبان كامل مدير المفرخ، الدكتورة شيرين مصطفى مدير الإنتاج والتشغيل بالمفرخ، محمد زكريا مدير مكتب الاصطياد.

وتابع المحافظ، عملية إنزال الزريعة السمكية"بُلطي نيلي"على البر الشرقي بزمام بياض العرب،واستمع لشرح، تضمن الإشارة إلى مكونات المفرخ السمكى الموجود بجزيرة أبوصالح بدائرة مركز ناصر، وتبلغ مساحته 15 فداناً :منها 9 أفدنة مسطح مائي، تضم 20 حوضا ،لتخزين الأمهات والزريعة وأسماك بلطي المائدة ، بجانب مبني إداري واستراحات وصالة تفريخ ومخازن ، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمفرخ نحو 5 ملايين زريعة سنويا

أعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالتنسيق والتعاون بين المحافظات والجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بزريعات ذات جودة عالية،منوها عن أهمية التوسع في تلك المشروعات التي تعود بالنفع على الاقتصاد والأمن الغذائي، فضلا عن الزيادة في إنتاج الأسماك وتجسير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأيضًا خدمة الصيادين.

فيما أشار المهندس مصطفى سعيد مدير منطقة وادي النيل،إلى الخطة التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللواء أركان حرب الحسين فرحات،المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك من خلال برامج علمية دقيقة تعتمد على إنتاج زريعة عالية الجودة بالمفرخات التابعة له،بما يضمن زيادة المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي، ودعم دخول الصيادين، ورفع معدلات الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية.

