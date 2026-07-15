من قلعة عسكرية إلى منارة للفنون..محطات في تاريخ مدينة "شوشا" العريقة

تفرّدت مدينة شوشا، الجوهرة الثقافية لجمهورية أذربيجان، بمكانة متميزة على مر العصور والأزمنة؛ حيث ارتبط اسمها بالعمق الاستراتيجي والإبداع الفني الإنساني الذي جعل منها رمزاً حياً للهوية الوطنية.

وتتحول هذه المدينة الجبلية العريقة في الوقت الراهن إلى مركز جذب دولي ومحطة أساسية لاستضافة الفعاليات الكبرى واللقاءات الفكرية والدبلوماسية، مما يعيد تسليط الضوء على إرثها الحضاري العريق.

إن فهم الأهمية الاستثنائية لمدينة شوشا يتطلب الغوص في تاريخها كمهد للفنون، ومتابعة قصة نهضتها العمرانية الحديثة، التي تجعل منها نموذجاً ملهماً للمدن التي تولد من جديد من وسط التحديات لتصنع مستقبلاً يرتكز على السلام والتنمية الشاملة.

التاريخ والأصالة.. قلعة جبلية في مواجهة الزمن

وتتربع مدينة شوشا فوق قمة جبلية شاهقة تمنحها تحصيناً طبيعياً فريداً وإطلالة ساحرة على المساحات الخضراء المحيطة بها في منطقة قره باغ.

وتأسست هذه المدينة في القرن الثامن عشر على يد بينالي خان، لتكون قلعة عسكرية حصينة في المقام الأول لحماية المنطقة، إلا أن هذا الطابع العسكري سرعان ما تراجع أمام التدفق الثقافي والمعرفي الذي شهدته المدينة، لتتحول سريعاً إلى مركز تجاري وفكري بارز يربط بين مختلف الأقاليم المحيطة بها.

وتمتاز شوشا بهندستها المعمارية الحجرية التقليدية التي تعكس مهارة البنائين القدامى وتناغم البيئة العمرانية مع التضاريس الجبلية الصعبة، مما جعل كل زاوية في شوارعها القديمة تروي حكاية من حكايات الصمود والأصالة الإنسانية.

وتحتضن شوارع شوشا القديمة وأزقتها المرصوفة بالحصى العديد من المعالم الأثرية التي نجت من تقلبات الزمن، ومن أبرزها المساجد التاريخية ذات المآذن المصممة بطرز هندسية فريدة، وبقايا القصور القديمة والخانات التي كانت تشكل محطات استراحة رئيسية للقوافل التجارية العابرة للمنطقة في القرون الماضية.

ويمنح هذا المزيج البصري الفريد، الزائر شعوراً بالانتقال عبر الزمن؛ حيث يتكامل جمال الطبيعة الجبلية الشاهقة والهواء النقي مع العراقة المعمارية، ليصنع هوية بصرية خاصة جداً لا تشبه أي مدينة أخرى، وتظل محفورة في ذاكرة كل من يزور هذه القلعة التاريخية.

مهد الفنون والموسيقى.. عاصمة الإبداع القوقازي

ولم تكن شوشا مجرد مركز سياسي أو عسكري في تاريخها، بل كانت بمثابة مدرسة فنية كبرى أثرت الثقافة القوقازية والإقليمية بأكملها، حتى أُطلق عليها في الأدبيات التاريخية لقب "مهد الموسيقى والشعر الأذربيجاني".

وكانت المدينة عبر تاريخها مصدراً للإلهام وموطناً لأبرز القامات الفكرية والأدبية، وفي مقدمتهم الملحن والموسيقار العالمي عزير حاجي بكوف، الذي وضع القواعد الحديثة للموسيقى الكلاسيكية في البلاد، والشاعرة الكبيرة خورشيد بانو ناتافان التي أسست صالونات أدبية رائدة شكلت الوعي الثقافي للأجيال المتعاقبة، مما جعل شوشا مركزاً رئيسياً لتعليم الفنون وتطوير موسيقى المقام التقليدية التي تمثل إرثاً إنسانياً عالمياً.

ومن يزور شوشا، يكتشف أن هذا الإرث الفني الغني لا زال يفوح من جنبات المدينة حتى اليوم؛ حيث يحرص المجتمع على إحياء المهرجانات الثقافية والموسيقية التقليدية فوق الهضاب الجبلية المحيطة بها، مثل مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي الشهير الذي يجمع الفنانين والمبدعين للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني.

ويعكس هذا الاهتمام المستمر بالفنون فلسفة واضحة تؤكد على أن الهوية الحقيقية لشوشا تكمن في قدرتها الإبداعية وفي كونها منبراً دائماً للتعبير الإنساني الراقي، وهو ما ساعد في الحفاظ على روح المدينة حية ومتجددة، بالرغم من كل المحطات الصعبة التي مرت بها على مر العقود.

النهضة العمرانية المستدامة.. صياغة المستقبل بملامح عصرية

وتخضع مدينة شوشا في الوقت الحالي لخطط تطوير وإعادة إعمار هائلة وشاملة، تستهدف تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة، قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة، دون المساس بهويتها التاريخية والأثرية.

وتشمل هذه الجهود ترميم المساجد القديمة، والكنائس، والمعالم الثقافية بدقة متناهية وبإشراف من خبراء دوليين؛ لضمان الحفاظ على طابعها الأصلي، بالتوازي مع شق طرق ومحاور حديثة وبناء فنادق ومراكز مؤتمرات متطورة مؤهلة لاستقبال الوفود الدبلوماسية والسياحية واللقاءات الفكرية العالمية من مختلف قارات العالم.

وتسعى هذه الرؤية التنموية إلى جعل شوشا مركزاً حيوياً للدبلوماسية الثقافية المؤثرة؛ حيث يساهم تجهيز البنية التحتية الرقمية والمرافق الحديثة في تمكين المدينة من لعب دور المحور الأساسي لإقامة المؤتمرات الدولية والمنتديات الإعلامية التي تبحث في قضايا المستقبل الشائكة، مثل الذكاء الاصطناعي، وسلامة المعلومات والتعاون الإنساني.

إن هذا التناغم الدقيق بين الماضي العريق المتمثل في المباني الحجرية والينابيع الطبيعية، وبين الحداثة المتمثلة في التقنيات الذكية، يقدم شوشا كنموذج فريد لمدن الجيل الجديد التي تفتخر بجذورها التاريخية، بينما تسير بخطى ثابتة نحو آفاق المستقبل العصرية.

ومن تطأ قدمه تلك المدينة الساحرة، يكتشف أنها ليست مجرد بقعة جغرافية على قمم الجبال، بل هي رمز إنساني وحضاري يجسد التلاحم بين عراقة التراث وإرادة التجديد؛ حيث أن النجاح في إحياء معالمها التاريخية، بالتوازي مع بناء بنية تحتية متطورة، يعكس رؤية استراتيجية واعية، تؤكد أن الثقافة والفنون هما الجسر الأقوى لبناء التواصل البشري وتوطيد ركائز الاستقرار والتنمية الشاملة.