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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مباحثات بين مصر والأمم المتحدة حول مستقبل الحوكمة العالمية للمياه

اعمال الجزء الوزاري من المنتدي السياسي
اعمال الجزء الوزاري من المنتدي السياسي
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،  أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور  السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، لبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، ومستقبل الحوكمة العالمية للمياه داخل منظومة الأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الإعداد للمؤتمر، مثمنًا جهود نائبة الأمين العام في الحفاظ على قضية المياه على رأس أجندة العمل الدولي، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون لضمان نجاح المؤتمر.

واستعرض الدكتور سويلم، بصفته الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب» إلى جانب اليابان، نتائج المشاورات الموسعة التي أُجريت مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومختلف أصحاب المصلحة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تطوير مبادرات رائدة تحقق نتائج تنفيذية ملموسة. وأكد أن هذه المبادرات يجب أن تكون واسعة النطاق، وقابلة للتنفيذ والتمويل، ومدعومة بآليات واضحة لحشد الموارد، بما يضمن تحقيق أثر ملموس، وأن تمثل الإرث التنفيذي المستدام للمؤتمر، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور رئيسي في متابعة تنفيذها بعد انتهائه.  

كما تبادل الجانبان الرؤى حول مستقبل الحوكمة العالمية للمياه، مؤكدين أهمية تطوير منظومة الأمم المتحدة لمواكبة التحديات المتزايدة، في ظل ارتباط المياه بقضايا التنمية، والعمل المناخي، والأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار. كما شدد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق التكامل بين مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه للأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٦ و٢٠٢٨، والاتساق بين مختلف العمليات الحكومية الدولية المرتبطة بالمياه، بما يدعم التنفيذ ويحافظ على الزخم السياسي.  

وتناول اللقاء أهمية تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة للإنتاج الغذائي المكثف، إلى جانب إعادة استخدام المياه والمعالجة، باعتبارها عناصر أساسية ضمن «مزيج الموارد المائية» اللازم لمواجهة تحديات ندرة المياه مستقبلًا، مع التأكيد على أهمية تشجيع الابتكار، وخفض التكاليف، وربط المبادرات المقترحة بآليات تمويل واضحة، بما يحولها إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

المستدامة الأمم المتحدة في نيويورك المتجددة

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