ضمن دورها المجتمعي.. جامعة بنها تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية نقباس

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة بقرية نقباس التابعة لمركز بنها، في إطار دورها المجتمعي وحرصها على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع الدكتور محمد عبد المؤمن مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.



وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 332 مواطنا في عدد من التخصصات الطبية، شملت 115 حالة بقسم الرمد، و55 حالة بقسم الأطفال، و77 حالة بقسم العظام، و85 حالة بقسم الباطنة، مع تقديم الخدمات الطبية اللازمة بالمجان.

كما تم عمل 52 نظارة طبية للمستحقين، في إطار حرص الجامعة على توفير رعاية صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية.