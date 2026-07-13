جامعة بنها تحقق طفرة في النشر الدولي خلال 2025/2026 وتعزز مكانتها عالميا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن مؤشرات الأداء البحثي والنشر الدولي للجامعة لعام 2025، أظهرت تحقيق الجامعة تقدمًا ملحوظًا في الإنتاج العلمي وجودة الأبحاث المنشورة، بما يعكس تنامي مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.



من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وصول عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال عام 2025 إلى 2009 بحث ، ليصل إجمالي الإنتاج العلمي للجامعة خلال الفترة من (2021 إلى 2025) إلى 9440 بحثًا دوليًا، بزيادة قدرها 682 بحثًا مقارنة ببداية الفترة.



وفي مجال التعاون الدولي، سجلت الجامعة نسبة تعاون دولي بلغت 64.7% من إجمالي الأبحاث المنشورة، فيما بلغ عدد الأبحاث المشتركة مع مؤسسات وباحثين دوليين 6106 بحث ، الأمر الذي يعكس اتساع شبكة الشراكات البحثية الدولية للجامعة.



كما أظهرت المؤشرات تحقيق الجامعة متوسط 17.8 استشهادًا علميًا لكل بحث منشور، إلى جانب تسجيل مؤشر التأثير المرجعي (FWCI) مستوى 1.69 خلال عام 2025، بما يعني أن الأبحاث المنشورة من الجامعة حققت تأثيرًا أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 69%.



وعلى صعيد جودة النشر العلمي بالمجلات العلمية، أوضحت البيانات أن 55.8% من أبحاث الجامعة نُشرت في مجلات الفئة الأولى (Q1) المصنفة ضمن أفضل 25% من المجلات العلمية عالميًا، بينما بلغت نسبة النشر في مجلات (Q2) نحو 23.7%، ليصل إجمالي النشر في أعلى 50% من المجلات العالمية إلى 79.5%، في حين بلغت نسبة النشر في أعلى 75% من المجلات 94.3% .



وأظهر التحليل السنوي لمؤشر التأثير المرجعي تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع المؤشر إلى 1.69 مقارنة بـ 1.35 في عام 2024، مسجلًا أعلى قيمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتؤكد هذه النتائج استمرار جامعة بنها في تعزيز قدراتها البحثية وتحقيق التميز العلمي، بما يدعم رؤيتها نحو زيادة جودة الأبحاث المنشورة وتوسيع نطاق التعاون الدولي والإسهام الفاعل في الإنتاج المعرفي العالمي.