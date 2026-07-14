جامعة بنها تعزز مكانتها البحثية في دعم الصناعة والابتكار ضمن الهدف التاسع للتنمية المستدامة

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، تقريرا عن مؤشرات أداء الجامعة في دعم الصناعة والابتكار في ضوء استراتيجية الجامعة للاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي.

وقد أظهرت بيانات جامعة بنها الخاصة بالهدف التاسع للتنمية المستدامة (SDG 9) والمتعلق بـ"الصناعة والابتكار والبنية التحتية" والمستخرجة من أداة البحث سيفال التابعة لدار النشر العالمية السفير تحقيق الجامعة أداءً بحثيًا متميزًا خلال الفترة من عام 2020 وحتى الأول من يوليو 2026، حيث بلغ إجمالي الأبحاث المنشورة 520 بحثًا علميًا، حصدت 10,532 استشهادًا علميًا بمتوسط 20.3 استشهادًا لكل بحث، فيما سجلت الأبحاث متوسط تأثير بحثي عالمي (FWCI) قدره 1.92.



وكشفت بيانات التقرير أن 248 بحثًا حصل على تمويل بحثي، بينما بلغ عدد الأبحاث ذات الجاهزية التكنولوجية القابلة للتطبيق (TRL ≥ 4) 200 بحث، وهو ما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز الابتكار التطبيقي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.



وأكدت الإحصاءات أن 41% من إجمالي الأبحاث المنشورة تمثل قاعدة واعدة للتطبيق الصناعي، ما يعزز دور الجامعة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول عملية تخدم القطاعات الإنتاجية.

وشهد النشر العلمي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد الأبحاث من 38 بحثًا عام 2020 إلى 125 بحثًا عام 2025، محققًا نموًا إجماليًا بلغ 229% خلال الفترة نفسها، بينما سجل عام 2026 حتى الأول من يوليو 73 بحثًا.



وتصدر مجال هندسة المواد قائمة أكبر المجالات البحثية بعدد 106 أبحاث، يليه الزراعة والأمن الغذائي بـ66 بحثًا، ثم نظم القوى الكهربائية وأنظمة التحكم بـ46 بحثًا، وإدارة الموارد المائية بـ36 بحثًا، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بـ31 بحثًا. وتمثل هذه المجالات مجتمعة 58.4% من إجمالي الإنتاج البحثي المرتبط بالهدف التاسع.



كما أظهرت البيانات أن أكثر المجالات جاهزية للتطبيق الصناعي هي هندسة المواد بـ64 بحثًا، تليها الزراعة والأمن الغذائي بـ26 بحثًا، ثم إدارة الموارد المائية بـ22 بحثًا، ونظم القوى الكهربائية والتحكم بـ17 بحثًا، وأنظمة الطاقة المتجددة والمستدامة بـ10 أبحاث.



كما سجلت الجامعة 251 بحثًا تجاوزت متوسط التأثير البحثي العالمي (FWCI)، بنسبة 48.3% من إجمالي الأبحاث، إضافة إلى 14 عائلة براءات اختراع استشهدت بأبحاث الجامعة، و11 بحثًا استشهدت بها براءات اختراع، فضلًا عن وجود حاضنتين متخصصتين لدعم الابتكار وريادة الأعمال وهما حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية وحاضنة جامعة بنها للأجهزة الطبية والمعملية.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، إلي انه في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، رصدت الجامعة عددًا من الفرص الواعدة للتعاون في مجالات التحول الرقمي الصناعي، والزراعة والأمن الغذائي، والتصنيع الذكي، والاستدامة البيئية والمناخ، ومعالجة المياه والملوثات من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها وهي شركة مملوكة بالكامل لجامعة بنها.



من جانبه قال الدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة للابتكار ، أن هذه المؤشرات تؤكد تنامي دور جامعة بنها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الابتكار الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال توجيه البحث العلمي نحو مجالات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مباشر.