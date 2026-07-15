آخر أسبوع.. المطارات المصرية توسع شبكتها الدولية برحلات جديدة من الأردن والسعودية والنمسا

شهدت المطارات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية نشاطاً تشغيلياً مكثفاً خلال الأسبوع الجاري، تمثل في تدشين حزمة من الخطوط الجوية المباشرة واستقبال رحلات إقليمية وأوروبية جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية.

وفي هذا السياق، واصل مطار سفنكس الدولي استراتيجية توسيع شبكة رحلاته الإقليمية باستقبال أولى رحلات شركتي "فلاي جوردن" (Fly Jordan) القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وطيران "ناس" (Flynas) القادمة من مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر تشغيل الخطين الجديدين بواقع 7 رحلات أسبوعياً، ما يسهم في تسهيل حركة السفر والربط الجوي المباشر مع الأسواق العربية الشقيقة.

وعلى صعيد الحركة الجوية مع الأسواق الأوروبية، استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة "المصرية العالمية للطيران" والقادمة من العاصمة النمساوية فيينا. وسيجري تشغيل هذا الخط بواقع رحلة أسبوعية منتظمة، بما يخدم تدفق المجموعات السياحية من السوق النمساوية، التي تعد أحد الروافد الهامة للمقاصد السياحية الشاطئية في مصر.

وفي إطار تدعيم حركة السفر والربط بين المدن المصرية والعربية، شهد مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية تشغيل خط جوي مباشر جديد يربط مدينة الإسكندرية بالعاصمة السعودية الرياض عبر طيران "ناس"، بواقع 3 رحلات أسبوعياً. ويأتي إطلاق هذا الخط لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، وضمن خطة المطار لرفع كفاءة التشغيل وجاهزيته لاستيعاب حركة الركاب المتنامية.