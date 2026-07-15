احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة.. وخطة لتنفيذ تكليفات الرئيس خلال 10 أيام.. تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع تحقيق احتياطي النقد الأجنبي مستوىً قياسيًا غير مسبوق، واستمرار جهود ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع.

خطة حكومية لتنفيذ تكليفات الرئيس

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إن الحكومة اتفقت على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ التكليفات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام، تمهيدًا لبدء تنفيذها.

احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة

وأوضح رئيس الوزراء أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

إجراءات لزيادة المعروض وخفض الأسعار

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في سلاسل التداول، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتحقيق وفرة في الإنتاج، وخفض الأسعار، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والأسواق.

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء في إطار متابعة الحكومة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مواصلة افتتاح المشروعات التنموية والعمرانية التي تستهدف تعزيز معدلات النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.