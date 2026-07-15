التضخم في نيجيريا يستقر عند 15.91% وسط ترقب الأسواق

أفاد المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا اليوم /الأربعاء/ بأن معدل التضخم الرئيسي في نيجيريا ظلّ ثابتاً تقريباً عند 15.91% على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بـ 15.93% في مايو، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا".

وكان التضخم بدأ بالتسارع في مارس بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، منهيةً بذلك فترة 11 شهراً من انخفاض ضغوط الأسعار في نيجيريا، الدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو عامل رئيسي في تحديد الأسعار الإجمالية، قد تسارع إلى 17.52% على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بـ 16.96% في مايو.

وكان البنك المركزي صرّح في مايو بأن ارتفاع التضخم من المرجح أن يكون مؤقتاً.