واشنطن تصعد النزاع التجاري مع كندا برسوم جديدة على الفطر الطازج

أ ش أ

تفرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة على الفطر الطازج المنتج في كندا، عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية لم يثبت- وفق ممثلي القطاع الكندي- وجود بيع بأسعار غير عادلة.

وأشارت بيانات اتحاد منتجي الفطر في كندا إلى أن القرار التمهيدي يقضي بفرض رسوم إغراق بنسبة 8.26% على معظم الواردات، مع نسب خاصة لثلاث شركات: شامبس للمزارع الطازجة بنسبة 8.71%، هايلين بروديوس بنسبة 11.80%، فارمرز فريش مشرومز بنسبة 2%، وفقا لوكالة الصحافة الكندية.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد، رايان كوسلاج، أن هذه النتائج تعكس تعقيدات قانون الإغراق الأميركي أكثر مما تعكس واقع السوق، مشيراً إلى أن مقارنة الأسعار الفعلية بين السوقين تُظهر عدم وجود إغراق.

وكانت واشنطن قد فرضت في مايو رسوماً تعويضية بنسبة 2.84% بدعوى حصول المنتجين الكنديين على دعم حكومي، وهو ما ينفيه القطاع.

وانطلقت التحقيقات في يناير بعد شكوى من ائتلاف أمريكي يطالب برسوم تصل إلى 44% على الواردات الكندية.

وقال كوسلاج إن الادعاءات "مبالغ فيها"، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل المشاركة في الإجراءات لإثبات أن الاتهامات “غير قائمة”.