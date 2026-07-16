تراجع الدولار دون 51 جنيهًا.. تعرف على أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم الخميس

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، ليستقر دون مستوى 51 جنيهًا في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد انخفاضه أمس الأربعاء عقب ملامسة مستوى 52 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لشراء الدولار بين البنوك عند 50.43 جنيهًا للشراء و50.53 جنيهًا للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع، ليُسجل أعلى سعر للبيع بين البنوك المعلنة.



واستقر سعر الدولار في عدد كبير من البنوك عند 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع، وتشمل: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك نكست، بنك الإسكندرية، البنك المصري الخليجي، بنك التعمير والإسكان، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بيت التمويل الكويتي، وبنك HSBC.



أسعار الدولار

كما سجل الدولار 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع في كل من بنك قناة السويس، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك الأهلي الكويتي.



وفي المقابل، بلغ سعر الدولار 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، منها البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك البركة، بنك الكويت الوطني (NBK)، بنك أبوظبي الأول مصر، بنك كريدي أجريكول مصر، بنك أبوظبي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي.



ويأتي هذا التراجع في أسعار صرف الدولار بعد موجة ارتفاعات شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، حيث لامست العملة الأمريكية مستوى 52 جنيهًا قبل أن تعاود الانخفاض مع تعاملات أمس، لتواصل استقرارها اليوم عند مستويات أقل من 51 جنيهًا في معظم البنوك المصرية.