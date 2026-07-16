ألمانيا تقدم لأوكرانيا معدات إنقاذ هيدروليكية لسرعة تحرير العالقين تحت الأنقاض

قدمت الحكومة الألمانية لهيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عشر مجموعات من معدات الإنقاذ الهيدروليكية، مما سيمكن فرق الإنقاذ في أوكرانيا من تحرير العالقين تحت الأنقاض بسرعة أكبر.

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان نشرته، اليوم /الخميس/، أن هذه المعدات ستتيح لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص من تحت المباني المنهارة بسرعة أكبر، كما ستمكنهم من قطع الهياكل المعدنية والمركبات لإنقاذ الأشخاص العالقين.

وقال نائب رئيس هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، فولوديمير ديمتشوك، "نحن ممتنون للغاية لشركائنا الألمان لتوفيرهم هذه المعدات المتخصصة، التي تعتبر بالغة الأهمية لإجراء عمليات الإنقاذ، وإزالة الأنقاض، وإنقاذ الأرواح، أنا على ثقة بأن هذه المعدات ستعزز بشكل كبير قدرات وحداتنا، وستساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح".

ومن جانبها .. قالت القائمة بالأعمال الألمانية في أوكرانيا، كاترين بوخولز، "هذه المعدات فرصة للتحرك في الوقت المناسب، وهي مثال على التعاون الفعال ودليل على الشراكة والصداقة الحقيقية بين ألمانيا وأوكرانيا".

وأوضحت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الحكومة الألمانية وفرت هذه المعدات عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



