الحكومة البريطانية تضع "بريتيش ستيل" تحت الملكية العامة لحماية الصناعة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الخميس/ تأميم شركة "بريتيش ستيل" لصناعة وإنتاج الصلب بهدف حماية مستقبل إنتاجه في البلاد، بعد إتمام عملية الاستحواذ على الشركة التي كانت مملوكة لشركة صينية.

وذكرت الحكومة، أن نقل ملكية "بريتيش ستيل" إلى القطاع العام كان ضروريًا لحماية المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر: "إن الشركة تعد جزء من نسيج بلاده وركيزة أساسية للقوة الصناعية البريطانية، وأن قرار اليوم يؤمّن مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، ويحمي الوظائف الماهرة، ويحافظ على قدرة وطنية حيوية".

وكانت الحكومة البريطانية قد استحوذت على السيطرة التشغيلية لشركة "بريتيش ستيل" من مالكها الصيني شركة "جينجيي" في أبريل 2025، بهدف منع إغلاق مصنع الصلب في منطقة /سكونثورب/ شمالي إنجلترا، وحماية نحو ألفين و700 وظيفة في المصنع وآلاف الوظائف الأخرى المرتبطة بسلسلة التوريد.

ويُعد المصنع الوحيد المتبقي ورئيسي لإنتاج الصلب الخام في بريطانيا، حيث يزوّد قطاعات السكك الحديدية والبناء وصناعة السيارات، لكنه واجه خلال السنوات الأخيرة صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في بريطانيا وزيادة المعروض من الصلب في الأسواق العالمية.