65 ألف ميجاوات قدرات الشبكة.. خبير يكشف مصادر إنتاج الكهرباء في مصر

تتصدر منظومة الكهرباء وطرق إنتاج الطاقة اهتمامات المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب خلال فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، وفي هذا السياق كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، تفاصيل قدرات الشبكة الكهربائية في مصر ومصادر إنتاج الكهرباء، موضحًا حجم الاحتياطي المتاح وخطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

وأكد الشناوي أن مصر تمتلك منظومة كهرباء قوية تعتمد على تنوع مصادر الإنتاج، مشيرًا إلى أن القدرات الإنتاجية للشبكة الكهربائية تصل إلى نحو 65 ألف ميجاوات، بينما بلغ أقصى معدل للاستهلاك حوالي 39 ألف ميجاوات، وهو ما يعكس وجود احتياطي وقدرة على مواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء.

مصادر متعددة لإنتاج الكهرباء في مصر

وقال خبير الطاقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن تنوع مصادر إنتاج الكهرباء يعد من أهم عوامل استقرار الشبكة، موضحًا أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة، وإنما تجمع بين المصادر التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعتمد على مجموعة من مصادر الطاقة المتجددة، أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، لافتًا إلى أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

الطاقة المتجددة تمثل 25% من إنتاج الكهرباء

وأوضح الشناوي أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل حاليًا نحو 25% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود التقليدي.

وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لاستخدامها في قطاعات أخرى.

الغاز الطبيعي والمازوت يدعمان الشبكة

ولفت خبير الطاقة إلى أن محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت ما زالت تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة الإنتاج، حيث توفر قدرات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية ووضع حلول مستدامة للمستقبل.

محطة الضبعة النووية إضافة جديدة لمنظومة الطاقة

وتحدث الشناوي عن مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن دخولها الخدمة مستقبلًا سيمثل إضافة مهمة لمنظومة الكهرباء في مصر، من خلال توفير مصدر جديد ومستقر للطاقة، ودعم خطط الدولة لتنويع مصادر الإنتاج.

الطاقة النظيفة تحمي مصر من تقلبات الأسواق العالمية

وأشار إلى أن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية أثبتت أهمية تنويع مصادر الطاقة، خاصة مع تأثر أسواق النفط والغاز بالتغيرات الدولية وتقلبات الأسعار، مؤكدًا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لتعزيز أمن الطاقة.

محطة جبل الزيت نموذج مصري لطاقة الرياح

واستشهد خبير الطاقة بمحطة جبل الزيت لطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها نحو 582 ميجاوات، موضحًا أنها تعد من أكبر محطات طاقة الرياح في مصر، وتسهم في دعم الشبكة الكهربائية وتوفير كميات من الغاز الطبيعي كانت ستستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأكد الشناوي أن كل مشروع جديد للطاقة الشمسية أو الرياح يمثل خطوة نحو تحقيق مزيج طاقة أكثر استدامة، وتعزيز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.