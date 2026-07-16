احتفالا بثورة يوليو.. رسائل سياسية واقتصادية من السفير المصري في سلطنة عُمان

أكد السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية، لما تستند إليه من تاريخ طويل من الأخوة والتعاون والثقة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع القاهرة ومسقط.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزير الإعلام العُماني، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين العُمانيين، وأبناء الجالية المصرية.

وقال السفير ياسر شعبان إن ثورة 23 يوليو 1952 كانت ولا تزال مصدر إلهام لحركات التحرر في العالم العربي والقارة الإفريقية، كما أسهمت في ترسيخ دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وإرساء مفهوم الأمن القومي العربي باعتباره جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن عامي 2025 و2026 شهدا طفرة ملحوظة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان، تمثلت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التنسيق السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تنامي حضور الشركات المصرية في السوق العُماني.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من نحو 900 مليون دولار خلال عام 2024 إلى أكثر من مليار دولار في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى ملياري دولار بحلول عام 2027، فيما تجاوزت الاستثمارات المشتركة حاجز ملياري دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات للربط اللوجستي بين موانئ البلدين وإقامة صناعات تكاملية في مصر وسلطنة عُمان.

وأكد السفير أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في مايو الماضي شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في سلطنة عُمان، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للكفاءة والإخلاص، وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة، معربًا عن تقديره للرعاية التي يحظى بها أبناء الجالية المصرية من القيادة العُمانية، وما يلقونه من محبة وتقدير من الشعب العُماني.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير ياسر شعبان عن خالص شكره وتقديره لسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن السفارة المصرية ستواصل العمل بكل جد وإخلاص لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واختتم الاحتفال بترديد شعار: "تحيا مصر.. تحيا عُمان.. وتحيا الأخوة المصرية العُمانية"، في أجواء عكست عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاحتفال أعضاء السفارة المصرية في مسقط، وفي مقدمتهم المستشار أحمد أبوزيد شعيب نائب السفير، والعقيد أركان حرب أحمد السيد خاطر ملحق الدفاع، والمستشار السياسي محمود عبدالله محمود، والقنصل منة ضياء.