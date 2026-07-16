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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق الشراينة ويوجه بتسريع التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بمركز سمالوط لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وحرصًا على الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة.

وشملت الجولة تفقد أعمال رصف طريق الشراينة بحي شرق سمالوط، بطول يقارب 2 كيلومتر وعرض 7 أمتار، بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تابع المحافظ نسب التنفيذ على أرض الواقع، ووجّه بسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد اللواء عماد كدوانى أن المحافظة تشهد طفرة ملحوظة في تنفيذ مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تطوير شبكة الطرق باعتبارها أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وربط القرى بالمراكز، بما يسهل حركة المواطنين والتجارة اليومية ويهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار.

وشدد اللواء كدواني على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع أعمال الرصف، إلى جانب الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لكل مشروع، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات، وتقليل زمن الانتقال، ودعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الطرق والكباري، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، وتحسين كفاءة النقل، والحد من التكدسات المرورية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأوضحت المهندسة أسماء شحاتة، مدير التفتيش الفني والهندسي ومدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، أن طريق الشراينة المؤدي إلى كوبري الشريعي يخدم عددًا من قرى شرق سمالوط، ويعد طريقًا موازيًا لطريق مصر - أسوان قبل مدخل مركز سمالوط، لافتة إلى أن وحدة الرصف تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من خلال التنفيذ الذاتي، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بعدد من الطرق في مراكز العدوة وديرمواس وأبو قرقاص والمنيا، وجارٍ استكمال باقي المشروعات بمختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة أسماء شحاتة، مدير التفتيش الفني والهندسي ومدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، والمهندس عويس قاسم الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من القيادات التنفيذية.

المنيا محافظ المنيا الرصف سمالوط

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