إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بشبرا الخيمة

أُصيب شخص، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة أثناء قيامه بتعبئتها من أسطوانة غاز كبيرة داخل شقته السكنية بعقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب الشقة، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.