مصير مجهول لليورانيوم.. وكالة الطاقة الذرية تكشف مفاجأة مدوية بشأن المنشآت النووية الإيرانية

فشلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إصدار تقييم واضح عن الحالة التي عليها المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف جوي أمريكي في يونيو 2025، وخلصت إلى أن هناك مخاوف من حدوث انتشار نووي بسبب المصير المجهول لليورانيوم المخصب.

وكشف التقرير السنوي الأحدث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول البرنامج النووي الإيراني عن واقع رقابي منقسم إلى شقين في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أنها لم تعثر على أي مؤشرات تدل على تحريف مسار المواد النووية المعلنة، أو وجود أنشطة لإنتاج وتدوير مواد غير معلنة في المنشآت ومواقع الإطلاق الإيرانية التي لم تتأثر بالهجمات العسكرية.

وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، خلص مفتشو الوكالة إلى أن:"المواد النووية المعلنة في هذه المواقع والمنشآت غير المتضررة لا تزال تُستخدم في إطار الأنشطة السلمية المخصصة لها."

في المقابل، أسقط التقرير هذا الاستنتاج الإيجابي تماماً عن المواد النووية الموجودة في المنشآت الإيرانية التي طالتها الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في يونيو 2025.

وأوضحت الوكالة عن عدم تمكن مفتشيها عن الوصول إلى هذه المنشآت المتضررة والتحقق من سلامة المواد بداخلها حال دون قدرتها على استخلاص أي نتائج فنية بشأنها.

ونتيجة لعدم قدرة المفتشين على التحقق من هذه المواقع، لم تستطع الوكالة إصدار أي استنتاج يضمن سلامة موادها، وهو ما يثير قلقاً دولياً كبيراً بشأن خطر "الانتشار النووي"، خاصة وأن هذه المنشآت تحتوي على كميات كبيرة وحرجة من اليورانيوم عالي التخصيب.