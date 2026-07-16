انخفاض كميات النفط الخام والمكثفات المنقولة عبر مضيق هرمز بنسبة 62%

ذكرت بيانات ملاحية، أنّ كميات النفط الخام والمكثفات المنقولة عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 62% لتصل إلى 4.1 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ووفقا لما ذكرته البيانات الملاحية، فإن عمليات تحميل الشحنات في المنطقة تراجعت بنسبة 47% بسبب تجدد الهجمات والحصار الأمريكي على إيران.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وغيره من الممرات الملاحية الرئيسية في الخليج.

ارتفاع أسعار النفط



وبلغ سعر خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، 85.85 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 1%.، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.