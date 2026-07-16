وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع "ميثاق الأمم المتحدة العالمي" تعزيز دور القطاع الخاص ودمج الشركات الناشئة في الأسواق العالمية

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع السيدة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي (UN Global Compact)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور المستشار وائل الدهشان ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة

واستهل الجانبان اللقاء بالإشادة بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وميثاق الأمم المتحدة العالمي، لا سيما مساهمة الميثاق الفاعلة في تنظيم المشاورات الخاصة بالقطاع الخاص أثناء إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر؛ وهو ما دعم النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة، وعزز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في صياغة أولويات التنمية الوطنية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار "منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص لعام 2026"، إلى جانب بحث سبل التنسيق ضمن "المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا" (GABI)، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية داخل القارة السمراء.

وتناول اللقاء أهمية دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تطوير بيئة الأعمال، وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، استعرضت السيدة ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال، مما يعزز قدرتها التنافسية ويضمن نموها المستدام.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط في دعم الشركات الناشئة، مسلطاً الضوء على "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم عشرات الشركات من مختلف المحافظات المصرية عبر توفير برامج الاحتضان، والمنح، وربطها بفرص الاستثمار والترويج.

وطرح د. أحمد رستم إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة في المبادرة، والاستفادة من البرامج المتقدمة التي ينفذها الميثاق لتعزيز نموها وتوسعها إقليمياً ودولياً.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك، بما يعزز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية، واستدامة، وشمولاً.