أفاد إعلام إيراني، بأن صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس في إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.

وجددت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.