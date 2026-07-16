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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف 21.3 مليون جنيه لـ589 مستحقا بصندوق العاملين بالهيئات القضائية

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الصندوق بقيمة 21 مليونًا و354 ألفًا و687 جنيهًا، لصالح 589 حالة مستحقة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الدفعة الجديدة.

وأكد عبدالباقي، في تصريحات صحفية، أن هذه الدفعة تعد الأكبر في تاريخ العاملين بالنيابات والمحاكم، موضحًا أنه سيتم تحويل مستحقات الدفعة رقم 29 إلى الأعضاء المستحقين من خلال حوالات بنكية عبر بنك مصر، بينما سيتم إيداع مستحقات القصر في الحسابات الخاصة بالنيابة الحسبية، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يوليو.

وأشار إلى أن الصندوق نجح في إنهاء قوائم الانتظار بالكامل بنسبة 100%، بعدما كان العضو ينتظر لسنوات للحصول على مستحقاته، مؤكدًا أن الصرف أصبح يتم فور خروج العضو إلى المعاش، دون الحاجة إلى فترات انتظار، لافتًا إلى أن عدد أعضاء الصندوق يتجاوز 70 ألف عضو.

وأضاف أن الصندوق حقق خلال عام 2025 أرباحًا بلغت 317 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاستثمارية المتبعة لتعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تولي اهتمامًا كبيرًا بحسن إدارة الموارد والاستثمارات بما يحقق أفضل عائد ممكن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة تقديم الخدمات.

وشدد عبدالباقي على أن ما حققه الصندوق من نتائج يعكس ثقة الأعضاء ودعمهم المستمر، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات التأمينية والاجتماعية المقدمة للعاملين بالهيئات القضائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

النيابات والمحاكم كريم عبدالباقي النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الهيئات القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بالنيابات والمحاكم

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