مدينة اللقاحات: المرحلة الأولى لإنتاج اللقاحات البيطرية تستهدف 5 مليارات جرعة

قالت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، إنّ المرحلة الأولى من المدينة تستهدف إنتاج 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنوياً في حال كانت العبوة مخصصة لجرعة واحدة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ معظم اللقاحات تضم أكثر من جرعة داخل العبوة، بما يتيح مضاعفة الطاقة الإنتاجية، موضحةً أن المدينة تستهدف أيضاً إنتاج 5 مليارات جرعة من اللقاحات البيطرية في المرحلة الأولى.

وواصلت، أنّ استثمارات هذه المرحلة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، مع خطة لرفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 12 مليار جنيه بحلول عام 2030، بالتزامن مع استكمال المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت هبة والي أن المشروع يستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة الأفريقية.

ولفتت، إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق "مبادرة" تستهدف إنتاج 60% من احتياجات القارة من اللقاحات داخل أفريقيا بحلول عام 2040، بعدما لم تتجاوز حصة القارة من اللقاحات 1% عقب جائحة كورونا.

وأردفت، أن الدولة المصرية استوعبت هذه المتغيرات مبكراً، وبدأت التخطيط للمشروع بما يخدم السوق المحلية ويفتح المجال أمام التصدير للأسواق الأفريقية.