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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة المخالفات الخطرة بأحد شواطئ النخيل

ملاهي شاطئ النخيل
ملاهي شاطئ النخيل
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة المستمرة لشواطئ المحافظة والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمثل خطرًا على أرواح المواطنين أو تخالف كراسة الشروط المنظمة لاستغلال الشواطئ، كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملاتها الرقابية على مختلف الشواطئ.

رصد عدد من المخالفات بأحد شواطئ النخيل

وفي هذا الإطار، أسفرت أعمال المرور والمتابعة الميدانية التي نفذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن رصد عدد من المخالفات بأحد شواطئ النخيل، تمثلت في وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وممتدة على رمال الشاطئ، إلى جانب تشغيل ألعاب أطفال تعمل بالكهرباء، بالمخالفة الصريحة لكراسة الشروط التي تحظر استخدام الألعاب الكهربائية داخل الشواطئ حفاظًا على سلامة الأطفال ورواد الشاطئ.

وعلى الفور، نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتنسيق مع حي العجمي، حملة لإزالة جميع الألعاب الكهربائية والأسلاك المخالفة، نظرًا لما تمثله من خطورة على المواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ.

كما تم تحرير تقرير رسمي ضد مستأجر الشاطئ لعدم التزامه ببنود كراسة الشروط وعدم تعاونه، تمهيدًا للعرض على المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاءات المقررة.

الإسكندرية أيمن عطية شواطئ الإسكندرية كراسة الشروط شاطئ النخيل

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