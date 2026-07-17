حملات مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بأحياء الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندري، كثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء حملاتها اليومية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، للتصدي للمخالفات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام.

حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد، شن حي شرق حملة مكبرة،استهدفت شوارع أحمد أبو سليمان، ومزلقان كليوباترا، واللواء أحمد علي، وعمر الخيام، وعزيز فهمي، وسوق زنانيري. وأسفرت الحملات عن التحفظ على 657 حالة إشغال طريق، ورفع 4273 حالة هالك، وإزالة 111 سقيفة وتندة حديد، وإزالة 19 كشك مخالف ، ورفع 43 طنًا من القمامة والمخلفات، إلى جانب إزالة 121 تعريشة خشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي المنتزه أول حملة مكبرة بطريق الكورنيش وشارع خالد بن الوليد، أسفرت عن التحفظ على 1156 حالة إشغال متنوعة وهالك، وغلق وتشميع 3 منشآت تجارية مخالفة لاشتراطات التراخيص مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي العجمي، حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت إزالة الباكيات العشوائية والتند والأسقف الصاج بسوق الهانوفيل، حيث تم إزالة 250 باكية و140 سقيفة صاج، إلى جانب فتح 4 شوارع جانبية داخل السوق.

وقام حي العامرية أول حملة مكبرة، شملت ش الشرقاوي ، ش الوكالة، ش القسم، ش سوق السلام، ش الجمهورية وأسفرت عن إزالة 36 سقيفة، و23 تندة، و14 كشك، والتحفظ على 103 حالة إشغال متنوع، ورفع 100 حالة هالك

وفي حي غرب، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة موسعة بسوق الجمعة وش الاسناوي، وأسفرت عن إزالة 3 أكشاك، و7 تند، و3 تعريشات، والتحفظ على 88 حالة إشغال متنوع، إلى جانب التحفظ على تروسيكل فريزة.

كما شن حي ثان المنتزه حملة موسعة بمنطقة أسكوت، الطريق الدولي وأسفرت عن رفع 72 حالة إشغال متنوعة، مع استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات والباعة الجائلين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ماضية بكل حزم في تنفيذ خطة شاملة لاستعادة الوجه الحضاري للإسكندرية، ولن تسمح بعودة الإشغالات أو أي مظاهر للعشوائية أو التعديات على الطريق العام، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة، بما يرسخ سيادة القانون.