يوسف بطرس غالي يكشف لأول مرة أسرار علاقته "المتوترة" مع الجنزوري

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، للمرة الأولى عن سر العلاقات المتوترة بينه وبين الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدًا أن الأخير كان يعارض الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأن العلاقة بينهما "لم يكن بها وفاق طوال الوقت".

وقال غالي، خلال تصريحات "مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الخلافات بينهما بدأت بسبب اختلاف الرؤى حول السياسات الاقتصادية، موضحًا: "كنت بقول رأيي، وخلال السنوات التسع التي تولى فيها الدكتور عاطف صدقي رئاسة الوزراء كانت العلاقة مع صندوق النقد رايح جاي، لأن الاقتصاد المصري كان يمر بأزمات كبيرة".

وأضاف أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في تلك الفترة لم يكن يهدف فقط للحصول على تمويل، وإنما كان شرطًا أساسيًا لإعفاء مصر من نحو 23 مليار دولار من ديونها بعد حرب الخليج، في إطار اتفاق نادي باريس، مشيرًا إلى أن الجنزوري كان "مناهضًا للصندوق ومناهضًا لأي إصلاحات".

وأشار إلى أن الجنزوري كان يرى أنه الأحق برئاسة الوزراء بدلاً من الدكتور عاطف صدقي، قائلاً: "كان شايف إنه اللي كان مفروض يبقى رئيس وزراء هو مش عاطف صدقي، فكان بيعافر ويعترض".

وأكد غالي أنه لم تكن لديه أي طموحات للحصول على منصب وزاري خلال تلك الفترة، مضيفًا: "مكنش عندي طموحات أبقى وزير ولا غيره، فكنت بقول رأيي بصراحة، ولما كان يقول حاجة غلط كنت بقول: ده كلام ما ينفعش يا سيادة الريس".

وأوضح أن هذا الأسلوب لم يكن يلقى قبولًا لدى الجنزوري، قائلاً: "كان نائب رئيس الوزراء وقتها، وماكانش يحب حد يعارضه أو ينتقده، فماكنش في علاقة جيدة بينا".

وكشف أنه خلال السنوات السبع الأولى من عمله في الحكومة كان مستشارًا فقط، ولم يكن وزيرًا، مضيفًا: "لحد 1993 مكنتش وزير، وده كذا مرة الجنزوري ساب الأوضة عشان أنا موجود فيها".

كما كشف أن انضمامه إلى حكومة الدكتور كمال الجنزوري فيما بعد بعد رحيل صدقي جاء بطلب مباشر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رغم أن الجنزوري لم يكن يرغب في ذلك، قائلاً: "اللي طلب إني أنضم للحكومة كان رئيس الجمهورية، الجنزوري مكنش عاوز".

وأشار إلى أن علاقته بالرئيس مبارك شهدت تحسنًا خلال تلك الفترة، موضحًا أن الرئيس اطمأن إلى أسلوبه في العمل، قائلاً: "الرئيس مبارك ارتاح لي، وشاف إن معنديش أي نوايا وبقول رأيي بصراحة".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخلاف بينه وبين الجنزوري كان متبادلًا، قائلاً: "كنت ما بحبوش... وهو ما يحبنيش خالص، يعني كان الحب متبادل".