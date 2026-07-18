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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق البشبيشي: عدم حظر أوروبا للإخوان بسبب استمرار توظيف الجماعة في الصراعات

الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي
الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي
إسراء صبري

قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي إن جماعة الإخوان لا تزال تمثل، إحدى الأدوات التي استخدمتها بعض القوى الغربية في إدارة الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن ذلك يفسر عدم تبني أوروبا موقفًا حاسمًا تجاه الجماعة، رغم التحركات التي شهدتها الولايات المتحدة بشأن تصنيفها.

وأوضح البشبيشي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الغرب ما زال ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ساحة لإدارة التوازنات والصراعات، ويربط مصالحه الاستراتيجية باستمرار نفوذه في المنطقة.

وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة، لم تُظهرا إرادة حاسمة لإنهاء هذا الملف، مشيرًا إلى أن المواقف الأمريكية قد تختلف من إدارة إلى أخرى، وهو ما يجعل تقييم السياسات يعتمد على الإجراءات الفعلية أكثر من التصريحات.

وأكد أن الدول الغربية تمتلك معلومات كافية عن جماعة الإخوان وتدرك حجم المخاطر المرتبطة بها، إلا أنها، استمرت في التعامل معها خلال فترات سابقة لتحقيق أهداف سياسية، محذرًا من أن توظيف مثل هذه الجماعات قد ينعكس على من يستخدمها.

الجماعات الإرهابية جماعة الإخوان الشرق الأوسط

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