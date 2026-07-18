اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يوم الجمعة ١٧ يوليو، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكرى، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مرحباً بالتقدم الذي تحقق من خلال التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على ضرورة الالتزام بها وأن تمثل خطوة بناءة نحو خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الدور المصري في دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وما تبذله القاهرة من جهود، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لتشجيع الحوار وتقريب وجهات النظر. واتفق الجانبان في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الأمن والاستقرار الإقليمي.