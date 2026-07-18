للنشء والشباب.. الوداي الجديد تطلق المشروع القومي للياقة البدنية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للنشء والشباب تحت شعار “ لياقة المصريين ”.

وذلك في ضوء التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، متمثلة في إدارة التنمية الرياضية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ).

وذلك يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع بمركزي التنمية الشبابية بالخارجة والداخلة، من سن 9: 14 للنشء و15: 25 سنة للشباب.

وقالت المديرية في بيان لها التدريبات تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل تمارين الإحماء والإطالة، تدريبات القوة والتحمل، تدريبات السرعة والرشاقة، أنشطة التوازن والتركيز، بالإضافة إلى الألعاب الجماعية الهادفة، وذلك بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويهدف إلى رفع الكفاءة البدنية وتنمية القدرات الحركية للشباب والناشئين.

واضافت المديرية انه يأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسات الرياضية ورفع مستويات اللياقة البدنية بشكل عام والاهتمام بكافة فئات المجتمع العمرية.

ويتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.