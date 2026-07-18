محافظ البحر الأحمر يتفقد محطات ومخيمات السفاري بالغردقة ويبحث مع مشايخ البدو تطوير الخدمات السياحية

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية موسعة بالظهير الصحراوي لمدينة الغردقة، لمتابعة محطات ومخيمات السفاري والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، في إطار جهود المحافظة لتطوير المنتج السياحي وتعزيز مكانة الغردقة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

واستهدفت الجولة تقييم منظومة رحلات السفاري ميدانيًا، ومتابعة جودة الخدمات والبرامج الترفيهية المقدمة للزائرين، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ البحر الأحمر عددًا من المخيمات السياحية بالظهير الصحراوي، حيث تابع البرامج الترفيهية التي تعكس الحياة البدوية الأصيلة، واطلع على آليات تشغيل الأنشطة المقدمة للمجموعات السياحية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة للزوار.

كما شملت الجولة زيارة محطات وجراجات السفاري، حيث اطمأن المحافظ على الحالة الفنية للمركبات المستخدمة في الرحلات، وراجع إجراءات السلامة المتبعة، إلى جانب إجراء حوار مباشر مع عدد من السائحين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات، والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف تحسين جودة المنتج السياحي والحفاظ على السمعة العالمية للمقصد السياحي بالبحر الأحمر.

وعقد الدكتور وليد البرقي لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل البدو وممثلي جمعية السفاري بالبحر الأحمر، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التنظيمية واللوجستية التي تواجه العاملين بالقطاع، وبحث معهم سبل تطوير منظومة العمل وتذليل العقبات بما يحقق الاستقرار ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السفاري، باعتباره أحد المقومات الرئيسية للسياحة الصحراوية، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع وأهالي الظهير الصحراوي، وسرعة دراسة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للارتقاء بالخدمات وتأمين النشاط السياحي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن بحراوي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، إلى جانب عدد من ممثلي جمعية السفاري بالبحر الأحمر.