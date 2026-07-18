محافظ أسوان يتابع نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى استكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها.

إزالة 440 حالة تعد على أراضى الدولة والزراعة



وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 361 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 87 ألفا و883 م2، بالإضافة إلى إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 10 أفدنة، وذلك فى إطار إستكمال مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

التعامل الفورى مع مختلف صور التعديات

وشملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة التعديات فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

تعكس نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ، وما تحقق خلالها من إزالة مئات حالات التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، إصرار الدولة على فرض سيادة القانون ، والحفاظ على حقوقها، ومنع أى مخالفات تعوق جهود التنميةبما يحقق المصلحة العامة ويصون مقدرات الأجيال القادمة.