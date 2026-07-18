قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى استكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها.

 

إزالة 440 حالة تعد على أراضى الدولة والزراعة


وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 361 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 87 ألفا و883 م2، بالإضافة إلى إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 10 أفدنة، وذلك فى إطار إستكمال مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

التعامل الفورى مع مختلف صور التعديات

وشملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة التعديات فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

تعكس نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ، وما تحقق خلالها من إزالة مئات حالات التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، إصرار الدولة على فرض سيادة القانون ، والحفاظ على حقوقها، ومنع أى مخالفات تعوق جهود التنميةبما يحقق المصلحة العامة ويصون مقدرات الأجيال القادمة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

محمد إمام وأحمد العوضي

من بالأونطة إلى حارق الناس.. القصة الكاملة لأزمة محمد إمام وأحمد العوضي

مدحت تيخا

متمسك بحقوقه.. القصة الكاملة لخلاف مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر

نوستالجيا ٩٠/٨٠

بإيرادات وصلت لـ 50 ألف جنيه.. نوستالجيا 80/ 90 تعود على مسرح محمد عبدالوهاب

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد