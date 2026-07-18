فحص فيديو متداول لاقتحام ثعبان منزلا عبر قاعدة الحمام في مسطرد بشبرا الخيمة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فحص مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ادعاء اقتحام ثعبان أحد المنازل بمنطقة مسطرد التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، بعد تسلله عبر قاعدة الحمام، ما تسبب في حالة من الذعر بين أفراد الأسرة.



وتعمل الأجهزة الأمنية على التحقق من صحة الفيديو المتداول، وفحص ملابسات الواقعة، وسؤال أصحاب المنزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الواقعة.



ويأتي ذلك في إطار سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص البلاغات والوقائع المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تسفر عنه التحريات.