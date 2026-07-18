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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أسبوع واحد.. 4 نجوم يعلنون الاعتزال ويطوون صفحة جيل ذهبي في الكرة المصرية

شريف إكرامي
شريف إكرامي
حسن العمدة

شهدت الكرة المصرية أسبوعًا استثنائيًا بإعلان أربعة من أبرز نجومها اعتزال كرة القدم، بعدما قرر كل من شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم، وأحمد شديد قناوي، وسعد سمير إنهاء مسيرتهم الكروية، ليسدلوا الستار على مشوار طويل حافل بالإنجازات والبطولات.

ورغم اختلاف محطاتهم الكروية، فإن الرباعي يجمعه تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، حيث ارتدى كل منهم القميص الأحمر وشارك في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، قبل أن يخوض بعضهم تجارب مع أندية أخرى، ويصل الجميع في النهاية إلى قرار الاعتزال خلال أسبوع واحد.

شريف إكرامي.. رحلة حارس صنع التاريخ

يُعد شريف إكرامي أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية خلال العقدين الأخيرين، إذ حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي، قبل أن يواصل مشواره مع بيراميدز. وتميز بشخصيته القيادية وحضوره داخل الملعب، ليختتم مسيرة استمرت لسنوات طويلة حصد خلالها العديد من البطولات.

أحمد عادل عبد المنعم.. مشوار من الصبر والتحدي

عاش أحمد عادل عبد المنعم سنوات طويلة من المنافسة داخل الأهلي، ونجح في إثبات نفسه كلما حصل على الفرصة، قبل أن يخوض تجارب مع عدد من الأندية المصرية، لينهي رحلته في الملاعب بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

أحمد شديد قناوي.. المقاتل الذي لا يعرف الاستسلام

اشتهر أحمد شديد قناوي بروحه القتالية والتزامه داخل المستطيل الأخضر، وقدم مستويات مميزة مع الأهلي وعدد من الأندية المصرية، قبل أن يقرر إنهاء مشواره كلاعب وبدء مرحلة جديدة في العمل الفني.

سعد سمير.. قائد الدفاع يودع الملاعب

كان سعد سمير أحد أعمدة دفاع الأهلي لسنوات، وساهم في حصد العديد من البطولات المحلية والأفريقية، كما ارتدى شارة القيادة في أكثر من مناسبة، ليختتم مسيرته لاعبًا ويبدأ تحديًا جديدًا في العمل الإداري داخل كرة القدم.

نهاية جيل وبداية مرحلة جديدة

اعتزال أربعة لاعبين بحجم شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم، وأحمد شديد قناوي، وسعد سمير خلال أسبوع واحد، لم يكن مجرد صدفة، بل مثّل نهاية مرحلة كاملة من تاريخ الكرة المصرية، وجيلًا ترك بصمة واضحة في الملاعب بإنجازاته وأدائه وشخصيته.

شريف إكرامي أحمد عادل عبد المنعم أحمد شديد قناوي سعد سمير

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