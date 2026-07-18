تأجيل محاكمة 68 متهما في قضية خلية قصر النيل لـ21 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 68 متهمًا في القضية 8944 لسنة 2024، جنايات قصر النيل، المعروفة بخلية قصر النيل لـ 21 أكتوبر للمرافعة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، بأنه في غضون الفترة من 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والمتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.